Viktor Orban avertizeaza ca Fidesz ar putea parasi PPE

PPE a suspendat Fidesz in martie din cauza ingrijorarii privind campaniile populiste anti-imigratie ale lui Orban si a erodarii statului de drept, a libertatii presei si a drepturilor minoritatilor sub conducerea sa. Fidesz nu a fost invitat la reuniunea PPE din aceasta saptamana din Croatia, potrivit Reuters.PPE a precizat ca va trimite o comisie speciala pentru a analiza situatia din Ungaria si pentru a decide daca va mentine Fidesz in randurile sale, un proces in legatura cu care noul lider al popularilor europeni, Donald Tusk, se asteapta sa fie incheiat pana la sfarsitul lunii ianuarie.Intr-un interviu acord vineri postului national de radio din Ungaria, Orban a spus ca Fidesz isi va mentine suspendarea din PPE. "Asteptam PPE sa isi clarifice viziunile si planurile si apoi vom lua si noi o decizie", a afirmat el.Intr-un discurs sustinut la congresul PPE de la Zagreb, Tusk nu l-a numit pe Orban, dar a spus ca PPE este hotarat sa combata populismul manipulator si stirile false."Trebuie sa oprim aceste lucruri", a spus Tusk, care isi incheie mandatul de presedinte al Consiliului European. "Intr-o lupta politica, adevarul si decenta nu pot fi complet neputincioase impotriva stirilor false, manipularii si urii", a adaugat el.Tusk este un fost premier de centru-dreapta al Poloniei din partea formatiunii politice Platforma Civica. El a demisionat in 2014 pentru a deveni presedinte al Consiliului European, iar Platforma Civica a fost invinsa un an mai tarziu de partidul nationalist de dreapta Lege si Justitie (PiS), o formatiune aflata de atunci la guvernare la Varsovia si aliata a lui Orban."Nu vom sacrifica valori precum libertatile civile, statul de drept si decenta in spatiul public pe altarul securitatii si ordinii. Cine nu poate sa accepte asta se plaseaza, de facto, in afara familiei noastre politice (PPE)", a afirmat Tusk.Orban este un iliberal autoproclamat, iar printre cele mai controversate masuri ale sale s-au numarat construirea unui gard de sarma ghimpata impotriva migrantilor de-a lungul granitei Ungariei cu Serbia si folosirea de campanii cu panouri stradale si a unei retorici constante anti-imigratie.