Viktor Orban, bucuros ca Grupul de la Visegrad are influenta mai mare in noua Comisie Europeana

Doi dintre vicepresedintii noii Comisii au fost nominalizati de tari membre ale V4 ( Ungaria , Republica Ceha, Slovacia si Polonia ), a remarcat premierul ungar, adaugand ca Laszlo Trocsanyi, comisarul desemnat din partea Ungariei, are "frumoasa si marea" misiune de a gestiona extinderea Uniunii Europene.Viktor Orban a asigurat ca Laszlo Trocsanyi "intelege" aspectele complicate ale extinderii si si-a exprimat increderea ca fostul ministrul ungar al justitiei va primi sustinerea Parlamentului European.Premierul ungar a mai mentionat ca, daca Uniunea Europeana ar fi integrat mai devreme Macedonia de Nord, Muntenegrul si Serbia, "multe milioane de migranti ilegali nu s-ar afla astazi in Europa occidentala".La randul sau, premierul ceh Andrej Babis a subliniat in cadrul conferintei de presa din finalul summitului ca "securitatea Balcanilor de vest este si securitatea Europei" si ca extinderea UE catre Balcanii occidentali reprezinta cea mai puternica garantie pentru securitatea si prosperitatea regiunii.Seful executivului polonez Mateusz Morawiecki a atras atentia in ce-l priveste asupra sanselor pe care le reprezinta pentru V4 aderarea la UE a tarilor din Balcanii de vest, evocand oportunitatile de dezvoltare a infrastructurii europene nord-sud."Daca UE nu vine cu oferte catre statele Balcanilor de vest, o vor face alte state foarte active, cum sunt Rusia Turcia sau China ", a notat Morawiecki.Similar, premierul slovac Peter Pellegrini a conchis dupa summitul de joi ca extinderea Uniunii Europene cu tarile Balcanilor occidentali "reprezinta o investitie strategica din punct de vedere al securitatii si economiei", a consemnat Magyar Hirlap.