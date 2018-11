Orban i-a spus lui Chuck Norris ca liberalii il urasc mai tare decat pe Donald Trump si ca 90% dintre comentariile la adresa lui sunt negative, arata Euronews.Premierul Ungariei l-a plimbat pe american cu masina si i-a spus ca el nu face parte din elitele tarii, ca a plecat de jos, dintr-un sat, si ca se poate considera un luptator de strada.Orban l-a dus pe Chuck Norris, celebru pentru filmele sale de actiune, sa vada cum se antreneaza trupele antitero si s-au pozat impreuna cu luptatorii maghiari.Norris se afla in Ungaria la invitatia unei fundatii caritabile, pentru a tine niste prelegeri, iar premierul Viktor Orban nu a ratat ocazia de a se intalni cu el si a realiza o filmare care a strans peste 14.000 de aprecieri in doar cateva ore, pe Facebook, fiind intitulata foarte scurt: "Kopok // Rangers" (in maghiara se traduce copoi, caine de vanatoare - n.red.).Videoclipul subtitrat in engleza de Euronews poate fi urmarit AICI.V.D. ...citeste mai departe despre " Viktor Orban l-a primit pe Chuck Norris in Ungaria: Sunt un luptator de strada. Liberalii ma urasc " pe Ziare.com