Viktor Orban le prezinta scuze, in scris, partenerilor din PPE, pentru a evita excluderea Fidesz

El le-a scris mai multor lideri ai partidelor care fac parte din PPE, pentru a cere scuze pentru declaratii pe care le-a facut si care ar ar putea fi considerate ofensatoare la adresa politicii Uniunii Europene ( UE ) in domeniul migratiei, relateaza Reuters.Insa el nu revine asupra lor si nu-si retracteaza pozitia.Potrivit unei copii a scrisorii adresate liderului politic belgian Wouter Beke, presedintele CD&V (crestin-democrati flamanzi) - pe care Reuters precizeaza ca a obtinut-o -, Viktor Orban ii cere sa revina asupra propunerii sale de excludere a Fidesz din PPE.Un purtator de cuvant al Guvernului ungar a precizat ca premierul le-a trimis scrisori asemanatoare liderilor celor 13 formatiuni din PPE care solicita ca el si Fidesz sa fie dati afara din grupul parlamentar european.In scrisoarea sa, Orban apreciaza ca o excludere a Fidesz nu este solutia potrivita la disensiuni pe tema politicii migratiei. Pozitia Ungariei in acest subiect, subliniaza el, ramane insa neschimbata - si anume apararea culturii crestine in Europa Premierul populist si suveranist ungar si-a lansat campania in alegerile europene intesand strazile Budapestei cu afise prin care ii acuza pe presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker si pe miliardarul american de origine ungara George Soros de faptul ca ar complota in vederea atragerii a si mai multi migranti musulmani in Europa.PPE, cel mai important grup in cadrul PE, a anuntat ca problema unei eventuale excluderi a Fidesz urmeaza sa fie dezbatuta la 20 martie.Amenintat cu excluderea, Viktor Orban spune ca Fidesz ar putea iesi singur din PPEIn opinia lui Manfred Weber, care candideaza la presedinta CE, discursul eurosceptic al lui Orban aduce atingere valorilor fundamentale ale PPE.Vezi si ce trebuie sa faca Viktor Orban daca vrea sa ramana in PPE