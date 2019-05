Viktor Orban merge azi in SUA. Trump a fost avertizat ca democratia s-a erodat in Ungaria

Presedintele Donald Trump urmeaza sa il primeasca, luni, pe seful Guvernului de la Budapesta."In ultimii ani, democratia din Ungaria s-a erodat in mod semnificativ. ... Sub Orban, procesul electoral a devenit mai putin competitiv si sistemul judiciar este din ce in ce mai controlat de stat", se arata intr-o scrisoare adresata liderului de la Casa Alba de presedintele Comisiei pentru afaceri externe a Senatului Jim Risch si de democratul Bob Menendez, membru in aceeasi comisie, transmite AFP.Scrisoarea a fost, de asemenea, semnata de senatorul republican Marco Rubio si de democrata Jeanne Shaheen.Mai multi membri democrati din Camera Reprezentantilor, in frunte cu presedintele Comisiei pentru afaceri externe, Eliot Engel, i-au cerut presedintelui Trump sa anuleze intalnirea cu Viktor Orban, invocand ingrijorari similare, precum si comentariile antisemite si xenofobe ale politicianului ungar.Liderul nationalist de la Budapesta a avut dese conflicte cu UE pe tema campaniilor anti-imigratie si a reformelor judiciare interne, precum si neintelegeri cu administratia presedintelui democrat Barack Obama referitor la ceea ce criticii sai afirma ca reprezinta o erodare a valorilor democratice de catre guvernul sau.Senatorii americani s-au declarat, de asemenea, foarte preocupati de relatia stransa dintre Ungaria, partenerul NATO , si Rusia , amintind ca Budapesta nu a reusit sa isi diversifice resursele energetice, pe langa cele furnizate de Moscova, si a permis Rusiei sa profite de sistemul sau de vize pentru a evita sanctiunile SUA.Ei au calificat relocarea Bancii Internationale de Investitii de la Moscova la Budapesta "un exercitiu de proiectare a puterii de catre Rusia", mentionand de asemenea decizia deranjanta a Budapestei de a refuza cererea SUA de extradare a doi dealeri de arme, pe care i-a trimis in schimb sa se bucure de libertate la Moscova.Senatorii i-au cerut presedintelui Trump sa transmita aceste ingrijorari in cadrul intalnirii cu premierul Orban si sa sublinieze sprijinul acordat de SUA poporului ungar.Oficialii Casei Albe nu au raspuns imediat la solicitarea de comentarii in legatura cu scrisoarea adresata de senatori.Un inalt oficial de la Casa Al ...citeste mai departe despre " Viktor Orban merge azi in SUA. Trump a fost avertizat ca democratia s-a erodat in Ungaria " pe Ziare.com