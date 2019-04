Viktor Orban nu da inapoi: Si-a lansat campania electorala cu atacuri la Juncker si Weber

Viktor Orban a declarat ca germanul Manfred Weber, candidatul cap de lista al Partidului Popular European (PPE) pentru alegerile europene, "i-a jignit pe ungari" inmultind in ultimele saptamani afirmatiile critice la adresa guvernului de la Budapesta."Nu este de mirare ca tot mai multi oameni spun si scriu 'sa scapam de el'", a adaugat premierul ungar despre Weber, care candideaza la succesiunea lui Jean-Claude Juncker in fruntea Comisiei Europene.Partidul Fidesz al lui Viktor Orban a fost suspendat in martie de PPE, la initiativa lui Manfred Weber si a mai multor partide conservatoare europene, din cauza unei campanii eurofobe lansate de Budapesta si a atacurilor guvernului impotriva statului de drept.Fidesz ramane totusi membru al PPE, grup majoritar in Parlamentul European. Viktor Orban spune ca vrea sa orienteze formatiunea spre pozitii mai suveraniste si nationaliste, acuzandu-l pe Juncker, si el membru al PPE, ca incarneaza o aripa prea federalista si favorabila imigratiei."Britanicii pleaca, migrantii vin, este bilantul Comisiei Juncker", a spus Orban cu prilejul unui eveniment organizat la Budapesta pentru lansarea campaniei Fidesz pentru alegerile europene de la 26 mai.Liderul ungar in varsta de 55 de ani a avut in ultimele luni o atitudine contradictorie fata de PPE, neexcluzand o alianta cu formatiuni mai conservatoare sau de extrema dreapta dupa scrutinul european."Dupa alegeri, vom vedea unde merge PPE (...) Daca se indreapta spre stanga si liberalism, atunci nu il vom urma", a declarat el vineri.El a afirmat din nou ca "institutiile europene trebuie sa fie conduse de lideri care se opun imigratiei" si a estimat ca miza alegerilor europene este "supravietuirea civilizatiei crestine".Viktor Orban il elogiaza cu regularitate pe ministrul de interne italian Matteo Salvini, cu care s-a intalnit in Italia . Anturajul premierului ungar a anuntat ca Salvini, liderul extremei drepte italiene, urmeaza sa se deplaseze in Ungaria in saptamanile urmatoare. ...citeste mai departe despre " Viktor Orban nu da inapoi: Si-a lansat campania electorala cu atacuri la Juncker si Weber " pe Ziare.com