Viktor Orban se pregateste de alegeri cu un discurs medieval si antieuropean: Crestinismul este ultima speranta a Europei

Orban a insistat in discursul sau ca Ungaria se descurca mai bine, dar inca nu atat de bine pe care i-ar permite-o capacitatile sale."Pentru noi, Ungaria este pe primul loc", a insistat liderul de la Budapesta, imitand sloganul de campanie al presedintelui american Donald Trump , " America pe primul loc".El a mai spus ca prestigiul Ungariei in lume a crescut in ultimii ani."Nu suntem doar un guvern civic, but si un guvern al natiunii", a afirmat Orban.El a declarat de asemenea ca politica din Ungaria a scapat acum de "euro-bla-bla, liberalismul pedant si aerul fierbinte al corectitudinii politice"."Aici, la Budapesta, spunem ce gandim si facem ce spunem", a subliniat el in acest discurs care vine in contextul in care in Ungaria vor avea loc alegeri parlamentare in aprilie, in urma carora Orban spera - si este favorit - sa obtina un nou mandat de premier.Orban a spus ca partidul de guvernamant Fidesz se deosebeste de alte formatiuni politice deoarece "noi iubim Ungaria cu pasiune si suntem dispusi sa facem orice pentru ea".El a vorbit totodata despre rolul Ungariei ca bastion impotriva migratiei, salutand "performanta extraordinara a politiei ungare" si dublul gard de frontiera care "a protejat cu succes granita de sud a tarii".Orban a atras de asemenea atentia asupra pericolelor care, in opinia sa, ar veni din Occident, spunand ca politicienii de la Berlin, Bruxelles si Paris "sunt sursa acestui pericol", deoarece ei au facut presiuni asupra Ungariei sa adopte politici "care le-au transformat teritoriile in tari de imigranti si au deschis usa pentru declinul crestinismului si raspandirea islamului"."Noi credem ca crestinismul este ultima speranta a Europei", a spus el.