Viktor Orban sufera o infrangere-surpriza la alegerile locale, un semnal negativ inainte de parlamentare

Partidul lui Viktor Orban a suferit un soc la alegerile locale, ridicand noi provocari pentru liderul de la Budapesta. Victoria de duminica a lui Peter Marki-Zay in circumscriptia cheie din Hodmezovasarhely il contrazice atunci cand spune ca Opozitia e lipsita de speranta, scrie The Guardian.Marki-Zay, care a candidat ca independent, dar s-a bucurat de un larg sprijin al Opozitiei, a castigat 57,5% dintre voturi, fata de un procent de 41,5%, obtinut de candidatul Fidesz, Zoltan Hegedus, dupa numaratorare a 92% dintre voturi."Victoria de la Hodmezovasarhely a aratat ca vrem sa ne debarasam de baietii mari care hartuiesc intreaga clasa", a spus Marki-Zay, intr-o conferinta de presa in care unul dintre copii i-a stat alaturi, scrie Reuters.Analistii vad batalia pentru Hodmezovasarhely, un orasel din sudul Ungariei, ca un model de urmat pentru scrutinul national.Rezultatul a fost un soc pentru sustinatorii Fidesz, mai ales pentru ca Hodmezovasarhely este localitatea natala a aliatului lui Orban, Janos Lazar, care conduce cabinetul prim-ministrului.La ultimul scrutin din 2014, Fidesz a castigat cu 61% dintre voturi.Platforma de stiri Index.hu noteaza nu doar victoria candidatului opozitie, ci si diferenta de 15 procente cu care a castigat: "In vreme ce aceasta victorie nu pune in pericol posibilul triumf al lui Fidesz, va schimba cu siguranta starea de spirit in tara, in aceste saptamani finale inainte de scrutin".Partidul Fidesz s-a situat in jurul a 50% dintre optiunile de vot, in pofida unui scandal de coruptie implicandu-l pe ginerele lui Orban.Marimea majoritatii de care dispune Fidesz este vazuta de analisti ca un factor esential, fiind in scadere de la cele doua treimi, cu care a castigat acum patru ani.Partidul nationalist de dreapta al lui Viktor Orban vrea sa obtina al treilea mandat la guvernare, intr-o campanie dominata de mesage anti-imigranti, dar si de promisiuni de cresteri ale pensiilor.In discursul in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, Orban a facut apel la natiune si la fundamentul crestin al acesteia."Nu suntem doar un guvern civic, dar si un guvern al natiunii", a af ...citeste mai departe despre " Viktor Orban sufera o infrangere-surpriza la alegerile locale, un semnal negativ inainte de parlamentare " pe Ziare.com