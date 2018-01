Doi dintre raniti au fost injunghiati. Altul a fost electrocutat cu un pistol cu electrosocuri, a declarat politia, adaugand ca motivul violentelor este investigat.Comunicatul politiei nu precizeaza din ce tara sau tari sunt imigrantii.Altercatia a inceput cu o cearta intre cele doua grupuri, vineri noapte, intr-o gara din orasul est-german Wurzen, arata presa germana.Cei aproximativ 30 de germani i-au urmarit apoi pe adversari pana la un centru de azilanti, unde au incercat sa darame usa si au spart un geam.Douasprezece persoane din interiorul centrului au iesit cu bate si cutite si au ripostat. Violentele au continuat pana cand a sosit politia si a fortat cele doua grupuri sa se desparta. Germania a primit sute de mii de solicitanti de azil in a doua jumatate a anului 2015. Atacurile simpatizantilor gruparilor extremiste de dreapta asupra noilor sositi si centrelor lor de cazare au crescut drastic in acel an, dar numarul lor de atunci a scazut. ...citeste mai departe despre " Violente intre localnici si imigranti, in Germania: Nemtii au incercat sa intre peste refugiati, dar a iesit un macel general " pe Ziare.com