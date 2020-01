Secretarul general al Ligii Islamice Mondiale (MWL), sauditul Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, a subliniat ca vizita la locul fostului lagar de exterminare nazist a peste 60 de lideri religiosi sau de organizatii veniti din lumea intreaga este "o datorie sfanta si o mare onoare".Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa a ingenuncheat in momentul in care a condus rugaciunea in apropierea Memorialului de la Auschwitz, dedicat celor peste un milion de persoane, majoritatea evrei, care au fost exterminate in acest lagar.David Harris, un responsabil al organizatiei American Jewish Committee (AJC) cu sediul la New York, care a organizat vizita, a subliniat ca a fost prima delegatie musulmana "avand lideri cu rang atat de inalt care a vizitat vreodata Auschwitzul sau alt lagar nazist al mortii".Vizita a avut loc inainte de ceremoniile organizate luni la Auschwitz cu ocazia implinirii a 75 de ani de la eliberarea acestuia.Din cele sase milioane de evrei asasinati in cursul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, un milion au fost omorati la Auschwitz-Birkenau, cei mai multi in camere de gazare. ...citeste mai departe despre " Vizita istorica a unor responsabili musulmani la Auschwitz. Luni se implinesc 75 de ani de la eliberarea lagarului " pe Ziare.com