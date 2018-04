Vizita lui Emmanuel Macron in SUA, o ploaie de primavara care a trezit la viata Casa Alba

Vizita oficiala a acestuia din urma a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente globale ale saptamanii, fiind prima punte importanta aruncata de Uniunea Europeana peste Atlantic si care nu a fost retezata rapid de Donald Trump.In presa internationala s-a vorbit mult despre interesele liderului francez, dar si ale Uniunii, in general, de a salva tratatul de neproliferare a armelor nucleare incheiat intre SUA si Iran in perioada administratiei Obama. Acest tratat e important pentru ca opreste accesul Teheranului la tehnologie si la achizitionarea de componente necesare producerii bombelor nucleare, dar Trump e nemultumit de conditiile tratatului, acuzand Iranul ca nu respecta termenii acestuia."In opinia mea, el (n.r. Donald Trump) va renunta la acest tratat cu Iranul din motive de politica interna. Daca o astfel de decizie poate avea succes pe termen scurt, pe termen mediu e o adevarata nebunie", a declarat Emmanuel Macron la incheierea vizitei de trei zile in SUA, citat de BBC.Interesul lui Donald Trump de a se afisa alaturi de Macron este unul de natura pragmatica si are drept scop umanizarea liderului american.Presedintele SUA are nevoie sa demonstreze ca are o legatura excelenta cu cel mai "cool" politician al momentului chiar daca valorile acestuia din urma sunt atat de departe de conservatorismul promovat astazi de Casa Alba.O ratare in problema iranianaDesi vizita lui Macron in SUA a fost un succes, in problema iraniana, acesta a obtinut doar promisiunea lui Trump de a renogocia un nou tratat cu Teheranul si de a gasi o solutie de compromis care ar trebui sa multumeasca si Uniunea Europeana, dar sa si detensioneze confruntarea din Orientul Apropiat.Pe parcursul vizitei, presedintele Frantei a vorbit mult despre incalzirea globala, despre Acordul de la Paris, cel mai important tratat international in ce priveste reducerea poluarii si protejarea mediului, dar si despre pericolul autoritarismului ce ameninta democratia occidentala."Acum, depasind legaturile noastre bilaterale, dincolo de relatia noastra foarte speciala, Europa si Statele Unite trebuie sa faca fata provocarilor globale ale acestui secol. Si nu putem sa consideram istoria si legaturile noastre transatlantice ca fiind ceva de la sine inteles. In esenta ...citeste mai departe despre " Vizita lui Emmanuel Macron in SUA, o ploaie de primavara care a trezit la viata Casa Alba " pe Ziare.com