Vladimir Plahotniuc a parasit Republica Moldova. Ar fi plecat cateva zile sa isi vada familia

Informatia apare intr-un comunicat postat pe siteul PD, dar care nu a fost transmis redactiilor, informeaza Unimedia.Comunicatul a fost publicat la 1.30, dupa ce au existat mai multe informatii referitoare la numeroase chartere care au decolat de pe aeroportul din Chisinau, vineri seara, ulterior deciziei Partidului Democrat al lui Plahotniuc de a se retrage de la guvernare.In comunicat nu se mentioneaza unde a plecat exact Plahotniuc, insa se face un apel la jurnalisti sa fie evitate speculatiile si informatiile neverificate.Potrivit Unimedia, Vladimir Plahotniuc este divortat si are doi copii care locuiesc de mai multa vreme in Elvetia , unde liderul PD are mai multe proprietati, printre care o vila luxoasa chiar pe malul lacului Geneva.Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc a decis, vineri, sa se retraga de la guvernare, cedand practic puterea majoritatii ACUM - PSRM. Premierul Maia Sandu a amintit ca va urma o perioada de munca, perioada in care institutiile vor trebui curatate si intarite, iar presedintele Parlamentului de la Chisinau i-a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru sustinerea noului Guvern.Filmul caderii regimului Plahotniuc, rolul Romaniei si ce urmeazaVineri seara, presa din Republica Moldova a semnalat un trafic crescut de avioane private pe aeroportul din Chisinau: trei avioane private au aterizat, in a doua parte a zilei, doua din Turcia - unul din Dalaman si altul din Istanbul si cinci avioane private au decolat dupa anuntul facut de partidul lui Plahotniuc.Cine este Vladimir PlahotniucIata descrierea facuta de expertul Valeriu Pasa, de la Comunitatea "WatchDog.MD", din Chisinau, intr-un dialog cu Ziare.com:"Vlad Plahotniuc este un politician, afacerist si escroc de talie internationala cu cetatenie a Republicii Moldova, Romaniei si a Rusiei. A ajuns sa preia intreaga putere prin corupere si santaj.Asa cum in interiorul tarii nu exista nicio instanta care sa nu ii fie subordonata, pana si Curtea Constitutionala, e nevoie de implicarea marilor puteri, care sa ii dea de inteles ca trebuie sa predea puterea, odata ce poporul nu il vrea.(...)A avut legaturi stranse cu diverse cercuri. Detalii nu stim prea multe, dar inainte de 2009 personaje apropiate lui au spalat prin bancile moldovenesti banii mafiei ruse, inclusive Solntevskie. Banuim ca asta l-a si adus sub moni