Putin discuta cu cetatenii. A primit deja peste un milion de intrebari

"Presedintele va lucra astazi (miercuri - n.red.) pana la noapte pentru a se pregati in vederea Liniei Directe", a declarat presei purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE. El a mentionat ca, in cadrul acestor pregatiri, Putin a avut inca de marti o serie de reuniuni cu inalti responsabili ministeriali si ai Administratiei Prezidentiale.Cat despre intrebarile deja trimise, peste un milion, acestea privesc mai ales teme sociale, precum salariile, pensiile, sistemul de sanatate, invatamantul si mediul.In ceea ce priveste politica externa, cetatenii sunt interesati in special de relatiile cu SUA si cu UE si intreaba despre masuri menite sa imbunatateasca acele relatii.La fel cum s-a procedat anterior, Linia Directa cu Putin, ajunsa la a 17-a editie, va incepe la ora 09:00 GMT (12:00, ora Moscovei) si are o durata programata de circa trei ore, urmand sa fie transmisa in direct la posturile de radio si televiziune nationale.La editia de anul trecut liderul de la Kremlin a raspuns timp de 4 ore si 20 de minute la peste 70 de intrebari, primite prin apeluri telefonice, video si mesaje text, recordul absolut fiind cel din 2013, cand Putin a ramas in direct 4 ore si 47 de minute pentru a raspunde la 85 de intrebari.Aceasta este prima intalnire a lui Putin cu cetatenii dupa ce popularitatea sa a intrat pe un trend descrescator ca urmare a degradarii situatiei economice si a adoptarii unei reforme nepopulare a sistemului de pensii vara trecuta.Conform unui sondaj al Centrului de Studii a Opiniei Publice (VTSIOM), 64,5% dintre persoanele intervievate aproba modul in care presedintele gestioneaza problemele tarii, procent care era de 78% in iunie 2018, inainte ca Guvernul sa anunte in mod neasteptat cresterea varstei de pensionare. Vladimir Putin se confrunta si cu o scadere a cotei de incredere, care in luna mai ajunsese la 31,7%.