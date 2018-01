Vladimir Putin are toate sansele sa castige alegerile in 2018, dar, apoi, va veni potopul

Actualul lider de la Kremlin ar fi iesit invingator si daca opozantul sau "oficial" Alexei Navalnii ar fi candidat, dar biroul electoral central s-a asigurat ca acesta e scos din cursa, respingandu-i candidatura pentru o condamnare penala "construita" de autoritatile rusesti (aici e reversul medaliei unei legi electorale care limiteaza dreptul de a fi ales - una e pozitia in executiv si alta e candidatura in alegeri). Vladimir Putin are 65 de ani, iar la sfarsitul noului mandat va fi trecut de 70 de ani, fiind la putere de 24 de ani. Mai multi analisti au afirmat ca e putin probabil ca actualul presedinte sa incerce sa-si prelungeasca ramanerea la putere dincolo de 2024. Acest fapt inseamna declansarea unei lupte pentru putere o data cu castigarea de catre Putin a alegerilor din primavara anului viitor. In viitorii sase ani, mai multe forte se vor confrunta in Rusia pentru a-si asigura o pozitie privilegiata dupa era Putin."Odata cu victoria presedintelui Vladimir V. Putin se declanseaza adevarata confruntare, spun analistii, lupta oarba, infricosata si fara bariere, pentru a determina cine sau ce urmeaza dupa el, la sfarsitul urmatorilor sase ani de mandat, in 2024. Ceea ce ar putea fi numita ca fiind Curtea lui Putin - cele 40-50 de persoane de top din Kremlin si aliatii lor oligarhii - vor petrece urmatorul mandat prezidential pentru a controla acest viitor", se arata intr-o analiza publicata de cotidianul american New York Times.Nevoia unei sustineri coplesitoare pentru a avea un mandat linistitPresedintele rus va avea un cuvant important de spus pentru ca el trebuie sa asigure continuitatea politicii sale, sa-si asigure imunitatea si un loc in istorie, astfel incat sa nu ajunga in situatia de a raspunde pentru izolarea Rusiei si starea precara a economiei.Navalnii a fost scos din joc pentru a nu avea sansa de a-i contesta autoritatea lui Vladimir Putin. Acesta va candida ca independent si vizeaza un vot covarsitor in favoarea sa pentru a-si tine contestatarii cat mai departe.Alexei Navalnii, opozantul lui Putin, a fost scos din joc de autoritati nu pentru ca ar fi avut vreo sansa sa castige alegerile, ci ca sa nu-l puna pe noul tar intr-o lumina proasta. Foto: Hepta.roDe aceea, cifrele vor avea o semnificatie aparte. Pentru actualul lider va fi una sa castige cu un scor situ ...citeste mai departe despre " Vladimir Putin are toate sansele sa castige alegerile in 2018, dar, apoi, va veni potopul " pe Ziare.com