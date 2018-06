Vladimir Putin, deranjat de acordul dintre Grecia si Macedonia. Moscova nu vrea sa-si piarda influenta in Balcani

Grecia a blocat, de aproape trei decenii, orice initiativa diplomatica a fostei republici iugoslave, din cauza ca aceasta a purtat numele unei provincii elene cu o incarcatura istorica importanta pentru Atena.Dar drumul pana la semnarea acordului nu a fost unul usor si nici de acum inainte nu pare a fi fara obstacole.Imediat dupa ceremonia de vineri, Guvernul Tsipras a trebuit sa faca fata protestelor, dar si unei motiuni de cenzura depusa de Opozitie. Motiunea a fost dezbatuta si votata sambata, iar Alexei Tsipras (foto, dreapta) a supravietuit la conducerea executivului elen."Opinia multor greci e asemanatoare cu cea a minerului George Papavasiliou, in varsta de 54 de ani, care locuieste in regiunea de nord a Greciei, care poarta numele de Macedonia. Acesta spune ca numai oamenii care traiesc in regiunea respectiva ar trebui sa fie cunoscuti sub numele de macedoneni, deoarece sunt descendenti ai legendarului razboinic antic Alexandru cel Mare.Si chiar daca miscarile populatiei din Balcani au avut loc acum mii de ani, lasand mostenire un patrimoniu etnic mixt, minerul spune ca oamenii din Republica Macedonia sunt slavi sau albanezi si nu greci. El sustine ca ar fi de acord doar cu un nume care nu include cuvantul Macedonia. In caz contrar, India , la fel ca fosta republica iugoslava, poate pretinde sa fie numita Macedonia, din moment ce armatele lui Alexandru cel Mare, regele macedonean, a ajuns si a ocupat o buna parte din Asia ", scrie Nikolia Apostolu pentru cotidianul USA Today.Proteste si referendum in MacedoniaLa Skopje, capitala Macedoniei, de mai mult de o saptamana sunt proteste, iar mai multi reprezentanti ai opiniei publice au cerut organizarea unui referendum pentru validarea noului nume decis in acordul dintre cele doua state - Republica Macedonia de Nord."Aceste noi tari au nevoie de nationalism pentru a-si construi propria lor istorie nationala si propria lor identitate nationala. Tari precum Grecia si Bulgaria au trecut mult mai devreme prin constructia ideologica nationala si, acum, simt un fel de amenintare din partea acestor tari noi", a declarat Anastasia Karakasidou, profesoara de antropologie la Colegiul Wellesl ...citeste mai departe despre " Vladimir Putin, deranjat de acordul dintre Grecia si Macedonia. Moscova nu vrea sa-si piarda influenta in Balcani " pe Ziare.com