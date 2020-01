Vladimir Putin si-a format noul guvern, pastrand ministri-cheie

"Va doresc sincer succes, toata tara este interesata de aceasta", a declarat Putin in cursul unei reuniuni cu toti membrii cabinetului, alaturi de premierul Mihail Misustin, potrivit imaginilor transmise de televiziunea rusa.Vladimir Putin, care isi expusese reformele la 15 ianuarie, mentionand o dorinta de "schimbare" la rusi, a pastrat totusi cativa dintre ministrii sai de incredere: Serghei Lavrov si Serghei Soigu la Externe si respectiv la Aparare, Vladimir Kolokoltev, la Interne, Aleksandr Novak, la Energie si Anton Siluanov, la Finante.El a schimbat totusi numeroase personalitati din sectorul social: Sport, Sanatate, Educatie si Cultura, sectoare aflate in criza.Dupa anunturile sale de miercurea trecuta, presedintele rusa a actionat in viteza. La cateva ore dupa discurs, premierul sau de opt ani Dmitri Medvedev, unul dintre fidelii sai, si-a anuntat demisia. El a fost numit in calitate de vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei.In cadrul acestor schimbari, Putin l-a numit pe seful fiscului Mihail Misustin in functia de nou premier.De luni, Kremlinul a publicat, fara sa astepte concluziile unui grup de lucru, detalii ale ale tuturor amendamentelor constitutionale dorite. Ele vor fi examinate intr-o prima lectura joi in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus).Aceste propuneri urmaresc, potrivit opozitiei, sa-i asigure lui Vladimir Putin rol dominant asupra sistemului politic rus dupa 2024, data la care se incheie mandatul sau actual, dupa care el nu mai poate - conform actualei legislatii in vigoare - sa mai candideze.Facandu-se ecou presedintelui, Misustin le-a promis rusilor "schimbari reale" in fata parlamentului saptamana trecuta, in special o crestere a nivelului de trai, in timp ce popularitatea predecesorului sau se prabusise in fata dificultatilor economice cu care se confrunta rusii.Misiunea principala a guvernului lui Misustin, un tehnocrat eficient care a transformat o birocratie fiscala greoaie si corupta in administratie moderna si eficienta, va fi sa transpuna in practica marile santiere trasate in 2018 de Vladimir Putin.Destinate sa modernizeze o Rusie cu economie anemica, aceste "proiecte nationale" reprezinta investitii de cir ...citeste mai departe despre " Vladimir Putin si-a format noul guvern, pastrand ministri-cheie " pe Ziare.com