Vladimir Putin si Benjamin Netanyahu se intalnesc la Moscova

Cei doi lideri vor purta "negocieri rapide" cu prilejul unei scurte vizite a premierului israelian in capitala rusa, a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, citat de mass media locale.Kremlinul nu a dezvaluit care va fi agenda intalnirii de joi. Benjamin Netanyahu si-a exprimat in trecut preocuparea ca aliatul Rusiei, Iran , reprezinta o amenintare pentru securitatea israeliana si urmareste stabilirea unei prezente militare in Siria.Intalnirea celor doi lideri are loc cu mai putin de o saptamana inainte de alegerile legislative de martea viitoare din Israel , in urma carora Netanyahu spera sa-si innoiasca mandatul in fruntea executivului.El a mai avut in ultimele zile o serie de intrevederi cu lideri ai lumii, transmite dpa.In ce o priveste, Rusia a reusit sa mentina relatii apropiate cu statul evreu, in pofida faptului ca in razboiul civil din Siria s-a aliat cu Iranul si cu guvernul sirian.Relatiile dintre Rusia si Israel au cunoscut insa tensiuni in septembrie anul trecut, dupa doborarea unui avion de recunoastere rus in largul coastei siriene. Rusia a acuzat ca avioane israeliene au efectuat manevre in spatele avionului rus, pentru a se feri de apararea aeriana a Siriei. Toate cele 18 persoane aflate la bordul avionului rus si-au pierdut viata.