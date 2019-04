Vladimir Putin si Kim Jong-Un s-au intalnit in Rusia (Video)

Cei doi lideri si-au strans mainile, scrie BBC.Putin a ajuns joi in Vladivostok, in timp ce Kim a ajuns miercuri cu trenul.Trenul blindat cu care a calatorit Kim a ajuns la Vladivostok la cateva ore dupa ce a trecut granita in Rusia . Dupa o scurta intarziere, timp care a fost intins un covor rosu in fata usii vagonului din care a iesit Kim, aceasta s-a deschis iar liderul nord-coreean a parasit trenul zambitor. Kim a fost intampinat cu o garda de onoare a trupelor rusesti in fata garii. Orchestra militara a cantat mai intai imnul national al Coreei de Nord si apoi pe cel al Rusiei. Summit -ul are loc pe insula Russky aflata in apropiere de oras, in Extremul Orient rus.La sosirea in Rusia, Kim a declarat: "Am ajuns in Rusia cu sentimente calde din partea poporului nostru si, dupa cum am spus deja, sper ca aceasta vizita sa fie de succes si folositoare. Sper ca in timpul discutiilor cu respectabilul presedinte Putin, voi putea sa discut concret despre rezolvarea situatiei din peninsula coreeana si dezvoltarea relatiilor noastre bilaterale".Steaguri ale Rusiei si Coreei de Nord au fost plasate pe insula Russky, unde cei doi s-au intalnit.Dupa intalnire, Putin a declarat ca el si liderul nord-coreean au avut o discutie "intre patru ochi amanuntita", transmite CNN.Vorbind in fata delegatiilor din Rusia si Coreea de Nord, Putin a declarat ca cei doi lideri au discutat despre istoria relatiilor dintre cele doua tari, "despre astazi si despre perspectivele dezvoltarii relatiilor bilaterale"."Am discutat despre situatia din Peninsula coreeana. Am schimbat opinii cu privire la ce si cum trebuie facut pentru ca situatia sa poata fi imbunatatita", a precizat Putin.Inainte de intalnire, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, spuna ca Moscova considera ca discutiile in sase privind Coreea de Nord, care au fost amanate, sunt singura cale eficienta de a gestiona problema arsenalului nuclear.Aceste discutii, care au inceput in 2003, includ cele doua Corei, China Japonia , Rusia si SUA."Nu exista alte mecanisme internationale eficiente in acest moment. Dar, pe de alta parte, eforturi sunt facute si de alte tari. Toate eforturile merita sustinute cata vreme au ca scop dezarmarea nucleara si rezolvarea problemelor celor doua Corei", a declarat Peskov.Pentru Putin, summit-ul este o oportunit ...citeste mai departe despre " Vladimir Putin si Kim Jong-Un s-au intalnit in Rusia (Video) " pe Ziare.com