Vladimir Putin si Shinzo Abe au discutat la Moscova despre un acord de pace: Negocierile intre Rusia si Japonia continua in februarie

Vladimir Putin si Shinzo Abe au avut o intalnire oficiala marti in Moscova, in cadrul careia au discutat posibilitatea incheierii unui acord de pace, care sa puna capat disputei teritoriale dintre cele doua tari.Insulele Kurile, cunoscute drept Teritoriile Nordice in Japonia, sunt un motiv de disputa pentru cele doua tari. Rusia si Japonia nu au semnat niciodata un tratat formal pentru a pune capat ostilitatilor dupa Al Doilea Razboi.Citeste mai multe despre:Premierul Japoniei vrea tratat de pace cu Rusia: Ne bazam pe relatiile de incredere cu PutinRusia a construit noi unitati militare in insulele Kurile, spre supararea JaponieiVizita premierului nipon la Moscova, marcata de noi tensiuni privind insulele KurilePrim-ministrul japonez Shinzo Abe a declarat in urma discutiei cu Vladimir Putin ca cele doua tari sunt determinate sa gaseasca o solutie in curand.Ministrii de Externe ai Rusiei si Japoniei se vor intalni in luna februarie pentru a continua discutiile incepute marti.Citeste si:Romanii ii transmit scuze premierul Japoniei, care nu a avut cu cine sa se intalneasca la GuvernDe ce a fost importanta vizita premierului Japoniei chiar daca, in Romania , mai nimeni nu a fost interesat de eaInteresul Romaniei era sa respecte Japonia, dar i-am intors spatele a doua oara intr-o luna. Un gest gratuit si dramatic