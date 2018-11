Summitul se va desfasura in Palatul Elysee, sediul Presedintiei Frantei, a declarat miercuri Iuri Usakov, consilier prezidential rus.Kremlinul anuntase marti ca Vladimir Putin va avea o scurta intrevedere cu Donald Trump, la Paris, unde vor stabili detaliile viitorului summit bilateral. "Partile au convenit ca va fi dificil sa fie aranjata o intrevedere in format complet a presedintilor Vladimir Putin si Donald Trump la Paris. Totusi, se vor intalni intr-un mod sau altul si vor stabili cand vor avea o alta intrevedere pentru o conversatie substantiala", a declarat marti Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Presedintiei Rusiei.Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, luni seara, ca probabil nu se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Paris, desi consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, John Bolton, anuntase aceasta intrevedere. "Nu sunt sigur ca ne vom intalni la Paris, probabil nu", a declarat Donald Trump referindu-se la Vladimir Putin. "Dar ne vom intalni la summitul G20 si probabil vom avea o intrevedere cu aceasta ocazie", a spus Trump.John Bolton a declarat in octombrie, dupa o vizita in Rusia , ca Donald Trump va avea o intalnire cu Vladimir Putin la Paris, cu ocazia ceremoniilor organizate la 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Summitul Grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) se va desfasura in Buenos Aires, Argentina, in intervalul 30 noiembrie - 1 decembrie 2018. ...citeste mai departe despre " Vladimir Putin va avea un dineu de lucru cu Donald Trump in Franta, pe 11 noiembrie " pe Ziare.com