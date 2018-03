Putin vrea un nou mandat prezidential. Oficial, are 7 contracandidati, Navalnii e scos din cursa

Cine sunt presonajele-cheie ale scrutinului din Rusia Aleksei Navalnii, marele absentLa 41 de ani, Navalnii si-a confirmat statutul de opozant principal fata de Kremlin, singurul capabil sa mobilizeze zeci de mii de persoane impotriva puterii, scrie AFP.Cunoscut pentru anchetele sale asupra coruptiei in randul elitelor, anchete distribuite masiv pe retelele sociale, acest jurist charismatic a surprins organizand manifestatii de amploare impotriva puterii ruse, anul trecut.Insa alegerile nu vor permite evaluarea popularitatii sale reale la nivelul intregii tari: candidatura lui a fost respinsa de Comisia Electorala din cauza unei condamnari judiciare, pe care el o denunta ca fiind fabricata.Aleksei Navalnii a indemnat la boicotarea scrutinului, a promis actiuni de protest si intentioneaza sa trimita observatori care sa urmareasca fraudele din birourile de vot.Pavel Grudinin, comunistul milionarCandidatura surpriza a lui Pavel Grudinin, 57 de ani, a produs ceva emotii in cadrul Partidului Comunist, reprezentat dupa prabusirea Uniunii Sovietice de Ghennadi Ziuganov.Director aratos al "Sofhozului Lenin", ferma de fructe ale carei venituri se cifreaza la milioane de dolari, el este cel mai popular dintre concurentii lui Vladimir Putin, ramanand cu toate acestea mult in urma lui, la circa 7% intentii de vot.Desi critica unele politici ale Guvernului si il elogiaza pe Stalin, el nu-l ataca niciodata personal pe Vladimir Putin, pe care l-a sustinut in trecut.Interesul pe care l-a suscitat i-a atras un val de articole ostile in presa pro-Kremlin si el denunta "presiunile constante" ale autoritatilor.Vladimir Jirinovski, scandalagiul populistUn obisnuit al alegerilor prezidentiale si al declaratiilor rasunatoare, Vladimir Jirinovski, 71 de ani, este candidatul traditional al Partidului Liberal Democrat (LDPR), de extrema dreapta.Antiamerican, antiliberal, anticomunist, el este considerat de numerosi observatori un adevarat fals-opozant al Kremlinului si este adesea descris drept un clovn in mediile politice ruse.Marginalizat in ultimii ani, Jirinovski nu si-a pierdut, cu toate acestea, verva de orator. Astfel, el este creditat cu 5,7% din intentiile de vot.Kseni ...citeste mai departe despre " Putin vrea un nou mandat prezidential. Oficial, are 7 contracandidati, Navalnii e scos din cursa " pe Ziare.com