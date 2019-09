Vot covarsitor pentru Kovesi in Consiliul Uniunii Europene. Ce urmeaza

Astfel fosta sefa a DNA a fost desemnata candidatul comun al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene (17 voturi din 22), dupa intrunirea COREPER de joi, la capatul unor luni in care negocierile au fost bruiate de zgomotul de la Bucuresti si de tentativele Guvernului Dancila de a o compromite pe Kovesi, prin orice mijloace.Citeste si: Intortocheata si ipocrita strategie a Guvernului PSD in cazul KovesiPotrivit procedurii, urmeaza o confirmare oficiala a acestui vot in plenul Parlamentului European. Reamintim ca PE si-a mentinut saptamana trecuta sustinerea pentru Kovesi.Reactii la cald din tara si de peste hotareDupa ce Kovesi a fost votata in Consiliul UE , presedintele grupului Renew Europe din Parlamentul European (PE), Dacian Ciolos , a reactionat imediat pe contul sau de Facebook : "Eforturile noastre in Parlamentul European dau roade"."Ma bucur ca Laura Codruta Kovesi a primit azi un vot pozitiv in Consiliu de la ambasadorii statelor membre si, astfel, are cale libera pentru functia de procuror-sef european.O felicit, este meritul ei ca a ajuns aici si a convins prin integritate si competenta dovedita in conducerea DNA si a Ministerului Public", a scris fostul premier pe reteaua sociala.De asemenea, el noteaza ca a reusit cu colegii din USR PLUS si Renew Europe sa depaseasca blocajul politic de pana acum."Din fericire, Franta si guverne ale statelor membre cu care am avut discutii in ultimele luni si-au schimbat pozitia si azi au votat pentru candidata romana, asa cum ar fi trebuit sa se intample de la inceput daca PSD nu ar fi actionat invers fata de interesul Romaniei", se mai arata in postare."Laura Codruta Kovesi a castigat acum in mod categoric votul pentru pozitia de procuror sef european in Consiliul Uniunii Europene.Candidata noastra a obtinut 17 voturi din 22 de voturi exprimate. Este o victorie categorica", anunta pe Facebook europarlamentarul PNL Siegfried Muresan.Si liderul USR, Dan Barna, a felicitat-o pe fosta sefa DNA pentru reusita."Delegatia USR-PLUS a avut un rol decisiv in obtinerea unui vot pozitiv in Consiliu de la ambasadorii statelor membre pentru nominalizarea Laurei Codruta Kovesi in postul de procuror sef european. Anterior opozitia inversunata a tripletei Liviu Dragnea-Viorica Dancila - Tudorel Toader facuse ca nominali ...citeste mai departe despre " Vot covarsitor pentru Kovesi in Consiliul Uniunii Europene. Ce urmeaza " pe Ziare.com