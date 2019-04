Vrei sa pleci in minivacanta in Grecia? MAE a transmis o atentionare de calatorie valabila pana pe 1 mai

Potrivit MAE, restrictiile vor fi impuse astfel:In 25 aprilie 2019, intre orele 15:00 si 22:00, si 26 aprilie 2019, intre orele 06:00 si 16:00:1) Autostrada A8 (Atena - Patra), de la statiile de taxare (km 26-500) pana la statiile de taxare Rio (km 199-660);2) Autostrada A1 (Atena-Salonic-Evzones), de la nodul rutier Agios Stefanos (Kryoneri) pana la intersectia Bralos, de la nodul rutier Roditsa (Lamia) pana la intersectia Rachon Fthiotidas si de la statiile de taxare Makrychori pana la nodul rutier Leptokarya;3) Drumul National Salonic-Nea Moudania, de la pasajul rutier Thermi, pana la kilometrul 34.4;4) Autostrada A11 (Schimatari-Chalkida), de la intersectia autostrazii A11 cu autostrada A1 (km 65-820) pana la podul din Chalkida (km 12-300).5) Drumul National Salonic-Kavala, de la km 11 pana la intersectia Leon-Amfipoli.6) Autostrada A5 (Ionia Odos) de la podul "Charilaos Trikoupis" pana la capatul autostrazii Ionia Odos (km 200-991);7) Autostrada A7 (Peloponez), pe fluxul spre Kalamata, de la pasajul rutier Corint (km 85-300) pana la nordul rutier circular din Sparta (km 240-800);8) Autostrada A71 (Lefktro-Sparta), de la pasajul rutier Lefktro pana la pasajul rutier Sparta.In 29 aprilie 2019, rescrictiile sunt valabile astfel:1) Autostrada A8 (Atena-Patra), in directia spre Atena, intre statiile de taxare Rio si Elefsina;2) Autostrada A1 (Atena-Salonic-Evzones), in directia spre Atena, de la nodul rutier Leptokarya (km 410-359) pana la statia de taxare Makrychori (km 374-291), de la nodul rutier Racha Fthiotidas (km 242-479), pana la nodul rutier Roditsa (Lamia) (km 212-625) si de la intersectia Bralos (km 203-65) pana la nodul rutier Agios Stefanos-Kryoneri (km 27-960);3) Drumul National Moudania-Salonic de la km 34 pana la pasajul rutier Thermi;4) Autostrada A11 (Schimatari-Chalkida), in directia spre Schimatari, de la padul Chalkida (km 12-300) pana la intersectia cu autostrada A1 (km 65-820);5) Drumul National Kavala-Salonic, de la intersectia Leon Amphipoli (km 97-550), pana la km 11;6) Autostrada A5 (Ionia Odos), in directia spre Antirrio, de la km 200, pana la podul "Charilaos Trikoupis";7) Autostrada A7 (Axul Centr ...citeste mai departe despre " Vrei sa pleci in minivacanta in Grecia? MAE a transmis o atentionare de calatorie valabila pana pe 1 mai " pe Ziare.com