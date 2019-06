Autoritatile din Roma au actualizat recent legislatia care data din 1946, in cadrul unui efort de a combate comportamentul necivilizat si de a raspunde "nevoilor unei societati moderne", noteaza The Guardian.Conform noilor reguli, oamenii nu mai au voie sa umble pe strazile Romei imbracati in centurioni sau gladiatori, o practica raspandita pana acum in acest oras.Nu exista inca informatii cu privire la sanctiunile pe care le risca cei care incalca noile reguli. Autoritatile italiene au precizat totusi ca persoanele care vor face baie in fantanile din oras, un alt lucru care se intampla frevent, in timp verii, vor primi amenzi drastice.De asemenea, oamenii nu au voie cu trolere pe scarile istorice ale orasului, sa umble la bustul gol sau sa faca turul barurilor. Comertul ambulant ilegal, specula cu bilete la spectacole, dar si vechiul obicei roman de a-ti atarna rufele la uscat afara au fost si ele interzise.C.S. ...citeste mai departe despre " Vrei sa te distrezi la Roma? Ai grija ce faci, sunt reguli noi privind comportamentul in public. Si amenzi usturatoare! " pe Ziare.com