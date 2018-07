WhatsApp ia masuri disperate in India, unde peste 20 de oameni au fost linsati de gloate pacalite cu stiri false

Mesageria, proprietate a companiei americane Facebook , este presata de autoritatile indiene sa puna capat propagarii acestor zvonuri care au provocat uciderea a peste 20 de persoane in ultimele doua luni in India. Victimele au cazut prada furiei maselor, dupa ce au fost acuzate pe nedrept ca ar rapi copii.Potrivit Ministerului Tehnologiei Informatiei, guvernul "a indicat categoric ca WhatsApp trebuie sa actioneze imediat pentru a pune capat acestei amenintari". Serviciul de mesagerie s-a declarat "socat" de aceste linsaje, promitand sa actioneze rapid.Materialul publicitar publicat in principalele ziare in engleza si in hindi are titlul: "Impreuna putem combate informatiile false". Acesta contine zece sfaturi catre utilizatori pentru a face deosebirea dintre zvonuri si fapte."Nu dati atentie de cate ori primiti un mesaj. Faptul ca un mesaj este redistribuit de multe ori nu il face adevarat", avertizeaza serviciul de mesagerie.De asemenea, WhatsApp le sugereaza utilizatorilor sa verifice informatiile primite pe surse cu o reputatie certa si sa nu distribuie mesaje daca exista o indoiala privind autenticitatea lor.WhatsApp va testa in India un dispozitiv care sa semnaleze daca un mesaj a fost scris de cel care l-a trimis sau acesta pur si simplu l-a transferat, mod obisnuit de propagare a zvonurilor.Beneficiind de razboiul preturilor intre operatorii de telefonie mobila, retelele sociale patrund acum pana in satele cele mai izolate din India. WhatsApp numara peste 200 de milioane de utilizatori activi lunar in tara de 1,25 miliarde de locuitori.Primul linsaj in urma zvonurilor propagate pe WhatsApp a avut loc in India in mai 2017, in satul sarac Jharkhand, cand multimi furioase au linsat opt persoane.Dupa un an de acalmie, acest flagel a luat amploare de la inceputul lunii mai a acestui an, cu episoade de violenta inregistrate in zece state din India. ...citeste mai departe despre " WhatsApp ia masuri disperate in India, unde peste 20 de oameni au fost linsati de gloate pacalite cu stiri false " pe Ziare.com