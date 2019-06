"Adesea exista o prapastie intre asteptari si realitate. Mai ales in timpul unor revolutii, precum cele petrecute in aceasta zona a Europei, odata cu caderea comunismului, oamenii tind sa aiba asteptari prea mari. Si e aproape imposibil sa implinesti aceste asteptari - mai ales intr-o perioada scurta de timp. Si atunci, oamenii devin deziluzionati. Asta e valabil in general, de-a lungul istoriei omenirii", spune Yuval Noah Harari, intr-un interviu publicat in Dilema Veche."Fericirea oamenilor nu depinde neaparat de conditii exterioare. Fericirea depinde de asteptari, de relatia intre ce iti doresti si ce ai. Dar, pe masura ce conditiile se amelioreaza, asteptarile cresc tot mai mult. Si oamenii pot ramine la fel de nemultumiti ca inainte chiar daca o duc, de fapt, mult mai bine.Astazi, europenii trec prin cea mai pasnica era din istorie. Dar oamenii nu se gindesc decit rar la pace, pentru ca o iau ca pe ceva banal, firesc, nu ca pe un dar pretios, obtinut anevoie. Ei se concentreaza mai ales pe dificultati economice, pentru ca pacea li se pare starea de normalitate.Daca Uniunea Europeana s-ar prabusi, exista sanse ca razboaiele sa reizbucneasca. Un conflict intre Ungaria si Romania ar redeveni posibil", spune Harari.Citeste mai departe despre " Yuval Noah Harari: Un conflict intre Ungaria si Romania ar redeveni posibil, daca UE s-ar prabusi " pe Ziare.com