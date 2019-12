Lipsa zapezii a afectat grav si ursii din aceasta tara, intrucat hibernarea animalelor a fost intrerupta de temperaturie record, relateaza The Guardian.Videoclipuri cu camioanele care transporta zapada in centrul Moscovei au devenit virale pe retelele sociale, rusii ironizand masura, in conditiile in care in mod normal problema este deszapezirea care costa milioane de dolari."Aceasta este toata zapada existenta la Moscova. Este pazita in Piata Rosie", a scris un utilizator de Instagram, care a si postat o fotografie facuta in apropierea Kremlinului.View this post on Instagram Это весь снег, который есть в Москве. Его охраняют на Красной площади 😂 This is all the snow there is in Moscow. It is being guarded on the Red Square 😂🙈😂 #москва#декабрь#краснаяплощадь#гум#снег#погода#тепло#скороновыйгод#moscow#instamoscow#december#redsquare#gumstore#nikolskaya#snow#weather#warm#soonnewyear#city#cityscape#citylife#photographylover#photography#photooftheday A post shared by Maria☀️ (@mariksa_10) on Dec 27, 2019 at 9:53pm PSTMoscova are parte de una dintre cele mai calde ierni de cand temperaturile au inceput sa fie inregistrate sistematic, in urma cu 140 de ani. Temperatura din capitala rusa a crescut la 5,4 grade Celsius pe 18 decembrie, doborand astfel recordul precedent pentru aceeasi luna, stabilit in 1886."Nu este deloc normal", a spus Alexander Stanko, in varsta 62 de ani. "Iernile obisnuiau sa fie grele aici", a subliniat cetateanul.ФОТОФAКТ! Москва вывозит в регионы мусор, а ввозит - снег. #Aбсурдистан pic.twitter.com/x2vKuWkkPl- Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) December 28, 2019Vezi si Record de temperatura, iarna fara zapada si... ghiocei la MoscovaA.D. ...citeste mai departe despre " Zapada artificiala in Moscova, in cea mai calda luna decembrie din ultimii 133 de ani " pe Ziare.com