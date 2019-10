Cei 32.485 de somoni, destinati exportului, au scapat luni dintr-o cusca, in care a fost observata o fisura de doi metri de catre angajatii companiei care detine ferma, Salmones Aysen, in zona Los Lagos, citat de AFP.Ferma creste in total circa 696.000 de somoni "coho", cu o greutate medie de 3,1 kilograme, si a primit o certificare din partea Sernapesca ca nu foloseste produse antimicrobiene si antiparazitare in perioada de ingrasare.Cu o productie de 631.000 de tone, Chile este al doilea cel mai mare producator de somon din lume, dupa Norvegia . Numeroase ferme piscicole au fost infiintate in sudul tarii, iar un numar mare de pesti sunt tratati cu antibiotice.Unele dintre companiile care detin aceste ferme au fost sanctionate pentru nereguli in utilizarea antibioticelor sau pentru "evadarea" unor somoni din specii invazive si pradatoare, cu consecinte nefaste asupra echilibrului biodiversitatii marine. ...citeste mai departe despre " Zeci de mii de somoni au "evadat" de la o ferma piscicola " pe Ziare.com