Chisinau: Guvernul Maia Sandu a picat, in urma motiunii de cenzura

Motiunea de cenzura a fost adoptata cu 63 de voturi in Parlamentul de la Chisinau, transmite Agerpres.Dezbaterea motiunii de cenzura depuse de PSRM impotriva Guvernului de la Chisinau a inceput la ora 10:00.Iata cum s-a desfasurat sedinta:De la aceeasi ora a inceput si o manifestatie de sustinere pentru Executiv. Protestatarii s-au strans in fata Parlamentului si asculta discursurile politicienilor la boxe.Oamenii scandeaza, printre altele, "Dodon tradatorul. Sustinem Maia Sandu"."Parlamentul va pune la vot motiunea de cenzura impotriva Guvernului Maia Sandu! Cresterile salariale, reforma Justitiei vor fi oprite daca deputatii socialisti si democrati voteaza demiterea Guvernului!Venim si aparam Justitia in fata Parlamentului!", se arata in indemnul organizatorilor protestului. Evenimentul este intitulat "Aparam Guvernul Maia Sandu! Aparam Justitia!".Referitor la motiunea de cenzura, Andrei Nastase, ministrul moldovean de Interne, a scris pe contul sau de Facebook ca "prea multi oameni mici, care nu pot vedea dincolo de ei si de interesul lor meschin, nu permit Republicii Moldova sa devina o tara cu adevarat mare, prospera si asezata cu demnitate in randul celorlalte natiuni europene"."Mi-am dorit dintotdeauna tot ce este mai bine si mai corect pentru Moldova si pentru toti oamenii ei. Am luptat si lupt in continuare pentru adevar, dreptate, echitate sociala, demnitate, constiinta nationala si un viitor sigur si prosper pentru generatiile viitoare.Exista momente in care toate aceste valori sunt calcate in picioare, fara niciun fel de ezitare, de oamenii mici care n-au lasat si nu vor sa lase Republica Moldova sa fie o tara mare. Iar astazi, in Parlamentul tarii, un astfel de moment va masura inca o data, cu o precizie istorica greu de definit, interesul celor care nu vor ca justitia libera si statul de drept sa fie instaurate cu fermitate in Republica Moldova", a mai scris pe reteaua sociala Nastase, inainte de inceperea sedintei.Socialistii din Republica Moldova au inaintat o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Maia Sandu, pe motiv ca proiectul privind legea procuraturii propus de actualul guvern ar fi neconstitutional si ar contraveni normelor internationale.