Intrevederea, care va avea loc intre zece reprezentanti ai celor doua Corei, va incepe la ora locala 10:00, in localiteatea Panmunjon, aflata la frontiera dintre cele doua state, unde a fost semnat armistitiul din 1953.Coreea de Sud a declarat recent ca spera ca aceasta intalnire sa ajute la imbunatatirea relatiilor deteriorate in urma refuzului Phenianului de a renunta la testarea rachetelor balistice si a altor arme nucleare.Cho Myoung-Gyon, ministrul pentru Reunificare si seful delegatiei trimise de Seul, a declarat ca unele dintre subiectele discutate in cadrul intalnirii vor fi Jocurile Olimpice, detensionarea relatiilor si reunirea familiilor destramate in urma Razboiului Coreean, izbucnit in 1950.Delegatia Coreei de Nord va fi condusa de Ri Son-Gwon, seful agentiei pentru afaceri inter-coreene.Unii experti sunt de parere ca prin initiativa de a relua dialogul, liderul suprem nord-coreean, Kim Jong-Un, isi doreste sa indeparteze Coreea de Sud de Statele Unite.In mesajul sau de Anul Nou, Kim Jong Un s-a oferit sa trimita o delegatie la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud si a declarat ca spera ca acest eveniment sa fie un "succes".Citeste si:Coreea de Sud a salutat, in mod surprinzator, mesajul de Anul Nou al lui Kim Jong UnCoreea de Nord testeaza bomba cu hidrogen in 2018: "Suntem o putere nucleara invincibila"Apelul lui Trump la dialog il lasa rece pe Kim Jong Un: Coreea de Nord este o amenintare nucleara reala pentru continentul american ...citeste mai departe despre " Zi istorica: Discutii la nivel inalt intre cele doua Corei " pe Ziare.com