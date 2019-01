Zi istorica pentru Romania: Cum ne-am descurcat la prezidarea primului Consiliu si la ce intrebari au trebuit sa raspunda oficialii romani

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a condus reuniunea Consiliului Afaceri Generale (CAG), unde a prezentat prioritatile Romaniei pentru mandatul de 6 luni la carma UE, dar si cum are de gand sa asigure coerenta si continuitatea lucrarilor desfasurate de toate formatiunile institutiei.Unul dintre marile dosare ce trebuie gestionate sub presedintia romana este cel al Cadrului Financiar Multianual (CFM) 2021-2027. La final, George Ciamba si comisarul european pentru buget Gunther Oettinger au sustinut o conferinta de presa.Oettinger a aratat ca e crucial ca acesta sa fie adoptat conform calendarului, pentru a nu se repeta situatia din 2013 - 2014."Dupa alegeri, Parlamentul European va trebui sa fie rapid gata pentru a se ocupa de CFM, ceea ce inseamna ca va trebui sa se ocupe de reconstruirea grupurilor si comisiilor daca vrem sa respectam calendarul. Sunt foarte recunoscator presedintiei Consiliului, Guvernului Romaniei, care s-a angajat ca fiecare formatiune sa se ocupe de CFM, astfel incat sa evitam greselile de data trecuta.In timpul presedintiei Barroso (Jose Manuel Barroso, fost presedinte al Comisiei Europene - n.red.) CFM a fost adoptat abia la finalul lui 2013, rezultatul a fost ca acordurile de parteneriat au fost afectate cu fiecare stat membru. Asta a insemnat ca in 2014 si 2015 s-a pierdut timp de la implementarea acestor programe.Intreaga societate are de suferit. Vrem sa evitam o noua recesiune, sa evitam pierderea de locuri de munca, si de aceea trebuie sa adoptam CFM cat mai rapid. Sa facem totul pentru a respecta calendarul pe care ni l-au stabilit sefii de state si guverne", a spus Oettinger.Presedintia romana, sub semnul intrebariiCei doi nu au raspuns la multe intrebari, insa jurnalistii straini au vrut sa afle de la ministrul Ciamba de ce Guvernul de la Bucuresti a fost criticat de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in legatura cu gradul de pregatire a presedintiei UE."Am luat lucrurile din mers, nu am avut mult timp la dispozitie. Acum ne-a inceput presedintia, suntem pregatiti! Nu cred ca eu trebuie sa ma refer la ce s-a intamplat anterior. Ma voi intalni cu presedintele Juncker in cateva zile, aceasta vizita in Romania e raspunsul la intrebarea dvs", a raspuns Ciamba jurnalistului de la publi ...citeste mai departe despre " Zi istorica pentru Romania: Cum ne-am descurcat la prezidarea primului Consiliu si la ce intrebari au trebuit sa raspunda oficialii romani " pe Ziare.com