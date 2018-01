Zidul promis de Trump la granita cu Mexicul va costa dublu. Ce sanse mai sunt sa fie construit

Discutia privind zidul de la granita cu Mexicul promis de Donald Trump in campania electorala a redevenit subiect fierbinte in Statele Unite. Contextul politic actual este cel care a dictat acest lucru, potrivit BBC.Mai exact, pana la finalul zilei de vineri, Congresul american trebuie sa adopte o masura provizorie care sa asigure finantarea pe termen scurt a agentiilor guvernului federal. In caz contrar, activitatea acestora s-ar bloca. Or, nici republicanii, nici democratii nu vor sa isi asume o astfel de situatie, in conditiile in care in noiembrie in SUA vor avea loc alegeri mid-term.Republicanii detin controlul asupra ambelor camere din Congres, potrivit BBC, dar sunt dezbinati. In consecinta, au nevoie de sprijin din partea demoractilor pentru a adopta legea de finantare a agentiilor federale.In consecinta, cele doua mari partide din SUA negociaza intens in acest zile, inclusiv pe teme legate de securitate si migratie.Democratii cer continuarea programului DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) si finantarea unor masuri de protectie pentru 700.000 de copii ajunsi in SUA pe aceasta filiera. Desi Donald Trump a sustinut initial stoparea programului, republicanii sunt acum dispusi sa accepte un compromis pe aceasta tema. Asta, in conditiile in care democratii vor fi de acord cu finantarea mai multor masuri legate de siguranta la frontierele SUA, inclusiv ridicarea zidului de la granita cu Mexicul.Seful de cabinet al lui Donald Trump sustine ca presedintele si-a mai schimbat viziunea asupra zidului. Mai exact, John Kelly ar fi spus intr-o discutie cu democratii ca Trump nu era bine informat cand a facut promisiunile legate de zid, in campanie. Potrivit noilor planuri, acesta ar urma sa aiba 1125 Km lungime si sa coste circa 20 de miliarde de dolari, de doua ori mai mult decat estimase Trump. In plus, banii n-ar mai urma sa fie dati de Mexic , cum spunea Trump, ci ar trebui colectati din diverse surse."Una este sa faci campanie si alta e sa faci administratie", a precizat Kelly.La scurt timp dupa ce BBC a publicat o analiza pe acest subiect, Donald Trump a reactionat pe Twitter . Acesta a negat ca si-ar fi schimbat modul in care priveste problema zidului.The Wall is the Wall, it has never changed or evolved from the first day I conceived ...citeste mai departe despre " Zidul promis de Trump la granita cu Mexicul va costa dublu. Ce sanse mai sunt sa fie construit " pe Ziare.com