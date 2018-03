Zuckerberg, prima declaratie in scandalul Cambridge Analytica: Am facut si greseli

"Vreau sa fac o actualizare a datelor despre situatia cu firma Cambridge Analytica, inclusiv despre masurile pe care le-am luat deja si pe care le vom lua. Avem responsabilitatea de a proteja datele utilizatorilor, iar, daca nu putem, nu meritam sa va oferim servicii. (...)Am luat masuri pentru a intelege ce s-a intamplat si pentru a ma asigura ca nu se va repeta. Vestea buna este ca cele mai importante masuri pentru a evita repetarea acestor lucruri au fost luate deja acum cativa ani. Dar am facut si greseli, mai avem de facut lucruri si trebuie sa intensificam masurile", a explicat Mark Zuckerberg."Pentru a evita aplicatiile abuzive, in anul 2014 am anuntat modificarea intregii platforme pentru a limita semnificativ cantitatile de date pe care le pot accesa astfel de aplicatii", a spus Zuckerberg, referindu-se la sistemul software dezvoltat de expertul Aleksandr Kogan si de firma Cambridge Analytica.Un cetatean american a intentat deja un proces in SUA impotriva retelei de socializare online Facebook si a firmei de analize politice Cambridge Analytica din cauza presupusei utilizari ilegale a datelor obtinute din conturile a aproximativ 50 de milioane de utilizatori.O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".Un activist pentru transparenta, Christopher Wylie, a dezvaluit pentru publicatiile The New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegatori americani pentru a construi un puternic program software in scopul anticiparii si influentarii preferintelor electorale.Aceeasi companie de analize a fost implicata in campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit).Scandalul Cambridge Analytica ajunge in Romania : Legatura cu victoria PSD din 2016Datele personale ob ...citeste mai departe despre " Zuckerberg, prima declaratie in scandalul Cambridge Analytica: Am facut si greseli " pe Ziare.com