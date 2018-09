Ankara inlesneste dobandirea cetateniei turce pentru investitorii straini

Strainii vor putea solicita cetatenia turca daca vor depune cel putin 500.000 de dolari intr-un cont curent al unei banci turce, fata de pragul anterior de 3 milioane, sau daca investesc peste 500.000 de dolari in capital fix, comparativ cu 2 milioane in prezent.Alte variante sunt angajarea a peste 50 de lucratori in Turcia (fata de 100 in prezent) sau achizitia de proprietati imobiliare in valoare de cel putin 250.000 de dolari (1 milion pana acum).Sumele pot fi calculate in dolari sau in orice alta deviza, inclusiv lira turceasca.Pragurile precedente fusesera stabilite in ianuarie 2017, obiectivul fiind acela de a frana scaderea economica prin atragerea de investitori straini.Situatia s-a degradat insa considerabil intre timp, lira turceasca a pierdut in jur de 40% fata de dolar de la inceputul anului, iar cresterea economica a incetinit, mentinandu-se totusi la 5,2% in trimestrul al doilea din 2018.