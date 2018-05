Banca Centrala a Turciei, nevoita sa intervina rapid pentru a apara lira de politica interventionista a presedintelui Erdogan

Fara a astepta urmatoarea reuniune de politica monetara programata pentru ziua de 7 iunie, Banca Centrala a Turciei a organizat, miercuri, o reuniune de urgenta la finalul careia a decis sa majoreze dobanda de baza de la 13,5% pana la 16,5%, transmite Reuters.De la inceputul anului si pana in prezent, lira turceasca a pierdut 20% din valoare iar investitorii se asteptau ca aceasta prabusire sa oblige Banca Centrala sa intervina.Dupa anuntul majorarii dobanzii, lira s-a apreciat cu 2% ajungand la 4,5717 lire pentru un dolar la finalul zilei, in conditiile in care anterior a coborat pana la un minim istoric de 4,9290 lire pentru un dolar."A venit timpul sa restabilim credibilitatea politicii monetare si sa redobandim increderea investitorilor", a declarat vice-premierul Mehmet Simsek intr-un mesaj postat pe Twitter cu putin timp inainte de anuntul Bancii Centrale.Moneda turceasca sufera de pe urma ingrijorarii investitorilor cu privire la ingerinta presedintelui Erdogan in politica monetara. Seful statului turc, care s-a auto proclamat "inamicul dobanzilor", a declarat saptamana trecuta ca intentioneaza sa obtina o mai mare influenta asupra deciziilor de politica monetara dupa alegerile din 24 iunie, amplificand ingrijorarile cu privire la capacitatea Bancii Centrale de a tine sub control o inflatie de doua cifre.