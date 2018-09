Banca Centrala a Turciei promite sa ia masuri dupa ce inflatia a urcat la 18%

Urmatoarea sedinta de politica monetara la Banca Centrala a Turciei va avea loc in data de 13 septembrie.Lira turceasca a pierdut aproximativ 40% din valoare in raport cu dolarul de la inceputul acestui an, pe fondul ingrijorarilor cu privire la efectele influentei presedintelui Tayyip Erdogan asupra economiei, al apelurilor sale repetate pentru dobanzi mai mici si al inrautatirii relatiilor cu SUA.Luni, Institutul national de statistica din Turcia a anuntat ca in luna august preturile de consum au crescut cu 2,3% comparativ cu luna iulie si cu 17,9% in ritm anual. Este cea mai ridicata rata anuala a inflatiei inregistrata de Turcia dupa 2003."Evolutiile recente cu privire la perspectivele inflatiei arata riscuri semnificative la adresa stabilitatii preturilor. Banca Centrala va lua masurile necesare pentru a sprijini stabilitatea preturilor. Politica monetara va fi ajustata la reuniunea din septembrie, avand in vedere evolutiile recente" a informat Banca Centrala a Turciei intr-un comunicat de presa.Investitorii isi pun acum intrebarea daca o majorare de dobanda la urmatoarea sedinta de politica monetara va fi suficienta pentru a tine sub control inflatia. La precedenta sedinta de politica monetara, care a avut loc in luna iulie, Banca Centrala a Turciei a decis sa mentina nemodificata dobanda de referinta, ceea ce a dus la deprecierea lirei.Presedintele Tayyip Erdogan, care se descrie drept un "dusman al dobanzilor", vrea ca Banca Centrala sa reduca dobanzile pentru a stimula creditarea si cresterea economica. In schimb, investitorii ingrijorati de inflatia de doua cifre din Turcia vor ca Banca Centrala sa majoreze semnificativ dobanzile.Semnaland ca este gata sa ia masuri, Banca Centrala a Turciei ar putea sa genereze o seri de asteptari in randul pietelor financiare, care vor fi dezamagite daca nu va avea loc o majorare semnificativa a costului creditului, sustine Piotr Matys, analist la Rabobank."Prin promisiunea de a majora dobanda, Banca Centrala a ridicat stacheta cu privire la ceea ce se asteapta de la ea. Practic, institutia nu isi poate permite sa dezamageasca", sustine Piotr Matys.Este posibil ca, la sedinta de politica monetara din 13 septembrie, Banca Centrala a Turciei sa adopte o majorare a dobanzii de baza cu doua puncte procentuale, mult sub majorarea de 7-10 puncte procentuale pe care ar dori-o investitorii, sustine Jason Tuvey de la Capital Economics.