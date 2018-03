Cel mai bogat om din Turcia vrea sa renegocieze datorii in valoare de sapte miliarde de dolari

Intalnirea a avut loc marti seara la sediul din Istanbul a Yapi Kredi Bankasi AS, care are cea mai mare expunere pe Yildiz Holding si conduce discutiile in numele creditorilor, informeaza Bloomberg."Am discutat mai multe aspecte", a spus Murat Ulker, adaugand ca este incantat de sprjinul oferit de catre directorii bancilor, fara a oferi detalii legate de o eventuala restructurare sau acordarea unei noi facilitati de credit.La inceputul acestui an, Yildiz Holding a facut o cerere pentru cel mai mare credit solicitat vreodata unor banci turcesti, citand dificultatile intampinate cu structura actuala de finantare care ii impune sa faca rambursari lunare de credite care uneori depasesc un miliard de dolari.Intr-o scrisoare datata 29 ianuarie 2018 si trimisa unui numar de 10 banci, Yildiz le-a cerut acestora sa puna la punct un consortiu, sindicat sau un grup comun de finantare in ideea de a-si consolida creditele actuale catre compania Yildiz Holding. Scrisoarea, consultata de Bloomberg, a fost semnata de catre directorul financiar de la Yildiz, Mustafa Tercan, si vicepresedintele consiliului de administratie, Ali Ulker.Bancile mentionate sunt: Yapi & Kredi Bankasi AS, Akbank, TC Ziraat Bankasi AS, Turkiye Halk Bankasi AS, Turkiye Garanti Bankasi AS, Turkiye Is Bankasi AS, Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, HSBC Bank AS, Denizbank AS si QNB Finansbank AS.Dupa ce Yildiz a trimis scrisoarea catre cele 10 banci, Akbank s-a separat de restul bancilor si a incheiat un acord cu Yildiz pentru un credit in valoare de un miliard de dolari.Solicitarea de refinantare formulata de Yildiz scoate in evidenta provocarile financiare cu care se confrunta unul dintre cele mai mari conglomerate din Turcia, o companie care realizeaza venituri anuale de aproximativ 12 miliarde de dolari si are peste 60.000 de angajati la nivel mondial. In scrisoarea sa, Yildiz sustine ca, zilnic, cheltuie intre 20 si 30 de milioane de dolari, adica intre 500 si 600 milioane de dolari pe luna, pentru a-si rambursa in special creditele pe termen scurt. In luna februarie a acestui an, insa, rambursarile de credite ale Yildiz au depasit un miliard de dolari, a informat compania.Yildiz le-a solicitat bancilor sa isi consolideze creditele lor intr-o singura linie de credit cu maturitatea pe noua ani, precum si o perioada de gratie de trei ani inainte de a incepe rambursarea. In plus, Yildiz le-a cerut bancilor ca plata dobanzilor sa inceapa abia in al patrulea an, iar plata principalului sa inceapa in al cincilea an.Pe piata din Romania, fabrica Ulker din Popesti-Leordeni si-a deschis oficial portile in februarie 2006, sub denumirea locala de Eurex Alimentare.