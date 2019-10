Erdogan a cerut oficialilor partidului AKP sa utilizeze automobile Volkswagen Passat

Potrivit unor surse din interiorul AKP, in data de 1 octombrie, Erdogan ar fi cerut oficialilor partidului la putere in Turcia sa faca trecerea la modelul Passat, odata cu expirarea actualelor contracte pentru inchirierea de automobile.Bloomberg sustine ca, in mod direct, ordinul presedintelui va afecta doar cele 19 automobile Audi (o subsidiara a Volkswagen) utilizate in prezent de liderii de la sediul central AKP, pentru care contractele de inchiriere vor expira in aproximativ doua luni. Insa, alegerea presedintelui Turciei ar putea stabili un precedent pentru alte cateva mii de oficiali ai Partidului Justitiei si Dezvoltarii precum si din institutiile si agentiile statului turc.Politicianul de opozitie Gursel Tekin a declarat in luna februarie ca institutiile publice din Turcia au utilizat in 2018 peste 110.000 de vehicule iar Guvernul de la Ankara ar fi cheltuit anul trecut peste 537 milioane lire (94 milioane dolari) pentru inchirierea de vehicule.Miercuri, in Jurnalul Oficial al Registrului Comertului de la Ankara a fost publicat un anunt conform caruia Volkswagen si-a infiintat o subsidiara in provincia Manisa. Subsidiara - Volkswagen Turkey Automotive Industry and Trade Inc - se va concentra pe design-ul, producerea si asamblarea de automobile si camioane.Anterior, o serie de surse din apropierea acestui dosar au declarat ca noua uzina Volkswagen din Turcia ar urma sa coste aproximativ 1,3 miliarde euro si va putea produce peste 300.000 de unitati pe an, printre care modelele VW Passat si Skoda Superb, care vor fi exportate spre Europa de Est. De asemenea, sursele au precizat ca noua uzina va avea aproape 4.000 de angajati la Manisa, in apropiere de Izmir, partea de vest a Anatoliei, iar lucrarile de constructie ar putea demara in 2020 pentru ca primele autovehicule sa iasa pe poarta in 2022.