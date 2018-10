Erdogan a inaugurat la Istanbul un aeroport programat sa devina cel mai mare din lume

"Sper ca aeroportul (...) va fi benefic pentru regiunea noastra si pentru intreaga lume", a declarat Erdogan in cadrul unei ceremonii somptuoase, adaugand ca noua constructie se va numi pur si simplu "Aeroportul din Istanbul".Lideri din tari din Balcani si din Asia Centrala, precum si emirul Qatarului, seicul Tamim bin Hamad Al Thani, sau controversatul presedinte al Sudanului, Omar al-Bashir, cautat pentru genocid de Curtea Penala Internationala, au fost prezenti la ceremonie.Ceremonia de inaugurare de luni este in primul rand simbolica si a fost organizata pentru a coincide cu 95 de ani de la crearea republicii. Aeroportul nu va fi cu adevarat operational decat incepand de la sfarsitul lunii decembrie, iar zborul comercial inaugural, cu destinatia capitala Ankara, va avea loc miercuri.In acest interval, numai cinci destinatii vor fi deservite de pe noul aeroport, care va inlocui la sfarsitul lunii decembrie Aeroportul International Ataturk, ajuns la saturare.Numarand si Aeroportul Sabiha Gokcen, Istanbul va avea de acum trei aeroporturi internationale.Cu o capacitate initiala de 90 de milioane de pasageri pe an, noul aeroport va intra direct in primele cinci la nivel mondial.Insa compania care il administreaza, IGA, nu vrea sa se opreasca aici si vizeaza, pana in 2028, sa atinga o capacitate de 200 de milioane de pasageri pe an, adica dublul aeroportului american Atlanta, care ocupa in prezent primul loc.Acest aeroport face parte din marile proiecte de infrastructura aparate cu tarie de Erdogan, care vrea ca Turcia sa intre in clubul primelor 10 puteri mondiale pana la centenarul republicii, in 2023."Aceasta lucrare va marca istoria", a spus Erdogan in discursul sau de luni.Insa constructia a fost insotita de mai multe polemici privind in special impactul sau asupra mediului si conditiile de lucru pentru cei circa 34.000 de muncitori care au lucrat la foc automat pentru a fi respectate termenele.O greva care a avut loc luna trecuta a fost reprimata prin sute de retineri. Majoritatea grevistilor au fost eliberati, dar circa 20 de persoane sunt inca inchise.Conform autoritatilor, circa 30 de muncitori au murit pe santier de la inceputul lucrarilor in 2015. Sindicatele spun insa ca cifra este mult subestimata.