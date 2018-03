Erdogan le spune cetatenilor sa nu se sperie de cursul valutar: Economia Turciei va creste spectaculos!

"Am vesti proaste pentru cei care incearca sa foloseasca cursul de schimb ca o sperietoare pentru cetateni. Turcia va contracara din nou manevrele impotriva sa cu o crestere ridicata in 2018", le-a spus Erdogan membrilor partidului sau de guvernamant, transmite Reuters.Conform datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (TurkStat), PIB-ul Turciei a inregistrat o crestere de 7,4% in 2017, o evolutie spectaculoasa dupa avansul de 3,2% inregistrat in 2016.Chiar daca cifra anuntata de TurkStat este peste estimarile analistilor, care mizau pe o crestere de 7,25%, pietele financiare nu par sa fie incurajate de acest rezultat. Lira turceasca a pierdut 5% din valoare in raport cu dolarul in luna martie, trecand joi dimineata pragul simbolic de patru lire pentru un dolar.Analistii subliniaza ca relansarea rapida a economiei turcesti a fost insotita de mai multe riscuri structurale, printre care o inflatie de doua cifre si o adancire a deficitului de cont curent, diferenta dintre banii care ies din Turcia si cei care intra.