Erdogan vrea sa renunte la dolar: Nu face decat sa ne ruineze!

"America se comporta ca un lup singuratic. Nu o credeti", a spus Erdogan in fata unor oameni de afaceri cu ocazia unei deplasari in Kargazstan, relateaza AFP.Presedintele turc a declarat ca Ankara este in negocieri cu Rusia pentru ca cele doua tari sa nu mai foloseasca dolarul in schimburile lor comerciale, ca reactie la sanctiunile economice impuse Washingtonului."Folosirea dolarului nu face decat sa ne ruineze. Nu vom renunta, vom fi victoriosi", a declarat el, conform traducerii in kargaza.Ankara intentioneaza in special sa achizitioneze sistemul rus de aparare antiaeriana S400. Acest plan al unei tari membre NATO ca Turcia deranjeaza SUA, care ameninta sa blocheze, ca represalii, livrarea de avioane de lupta F-35 vandute Ankarei.Relatiile americano-turce sunt in plina criza dupa refuzul Ankarei de a elibera un pastor american aflat in arest la domiciliu in Turcia. Cele doua tari si-au impus reciproc masuri de inghetare a activelor unor ministri si au majorat tarifele vamale pentru anumite produse.