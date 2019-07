Fitch a retrogradat Turcia dupa demiterea guvernatorului Bancii Centrale

Murat Cetinkaya a fost concediat in 6 iulie, iar presedintele Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca l-a demis deoarece guvernatorul nu i-a urmat instructiunile privind ratele dobanzilor, in timp ce Banca Centrala a Turciei nu si-a indeplinit in mod adecvat rolul sau.Analistii considera ca demiterea a venit in urma declinului economiei, a volatilitatii lirei turcesti si inflatiei ridicate, care au adancit diferentele de politica intre Guvern si institutia financiara.De asemenea, Fitch a anuntat ca perspectiva de rating a Turciei este negativa, ceea ce inseamna ca ar putea urma si alte revizuiri in scadere. "Riscurile afecteaza deja increderea pe plan intern (evidentiata de sporirea dolarizarii) si reduc fluxurile de capital strain de care are nevoie Turcia pentru a-si indeplini cerintele masive de finantare, pe fondul declinului economiei", se arata in comunicatul agentiei de evaluare financiara.Demiterea guvernatorului Bancii Centrale a Turciei "se adauga de asemenea incertitudinilor privind perspectivele reformelor structurale si gestionarea finantelor in sectorul public", considera Fitch.Murat Cetinkaya, care ar fi trebuit sa ocupe functia de guvernator in perioada 2016 - 2020, a fost inlocuit cu adjunctul sau, Murat Uysal, arata un decret prezidential publicat in Monitorul Oficial. Nu a fost prezentat motivul oficial al demiterii, dar pietele au speculat in ultimele saptamani ca Cetinkaya ar putea fi inlaturat deoarece se opune reducerii ratelor dobanzilor.Banca Centrala a Turciei s-a confruntat cu presiuni din partea presedintelui Tayyip Erdogan pentru a reduce ratele dobanzilor, in incercarea de a redresa economia, care anul acesta a intrat in recesiune.Surse guvernamentale care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat pentru Reuters ca diferentele intre Guvern si guvernator privind politica monetara s-au adancit in ultimele luni."Presedintele si ministrul de Finante au cerut demisia guvernatorului, dar Cetinkaya le-a reamintit ca Banca Centrala este independenta si a refuzat sa demisioneze", sustin sursele.Anul trecut, Banca Centrala a Turciei a majorat semnificativ dobanda de baza, de la 17,75% la 24%, pentru a tine sub control deprecierea lirei. De atunci, costul creditului nu a fost modificat.Analistii estimeaza ca Banca Centrala a Turciei ar putea demara o politica monetara relaxata la sedinta din 25 iulie.Lira turceasca s-a depreciat anul acesta cu 10%, dupa ce anul trecut a pierdut 30% din valoare in raport cu dolarul, pe fondul ingrijorarilor cu privire la efectele influentei presedintelui Tayyip Erdogan asupra economiei, al apelurilor sale repetate pentru dobanzi mai mici si al inrautatirii relatiilor cu SUA.Deprecierea monedei Turciei a dus la majorarea preturilor si a erodat increderea investitorilor in ceea ce odata era perceputa drept o piata emergenta ambitioasa.