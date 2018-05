Lira turceasca in cadere dupa ce Erdogan si-a anuntat intentia de a-si majora controlul asupra economiei

In data de 24 iunie, in Turcia, urmeaza sa aiba loc alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate iar sondajele arata ca Erdogan are cele mai mare sanse pentru a castiga alegerile prezidentiale.In conditiile in care moneda Turciei s-a depreciat deja in acest an in raport cu toate cele 17 valute importante, Recep Tayyip Erdogan a declarat luni intr-un interviu pentru Bloomberg TV ca, dupa ce votul de luna viitoare va transforma Turcia intr-o republica prezidentiala, se asteapta ca Banca Centrala sa respecte solicitarile sale pentru reducerea dobanzii de referinta. In prezent, dobanda de baza a Bancii Centrale a Turciei est de 13,5%, comparativ cu o rata a inflatiei de 10,9%."Atunci cand oamenii intampina dificultati din cauza politicilor monetare pe cine vor trage la raspundere?", s-a intrebat retoric Recep Tayyip Erdogan. "Il vor trage la raspundere pe presedinte. De vreme ce il vor intreba pe presedinte despre acest lucru trebuie sa proiectam imaginea unui presedinte care are influenta asupra politicilor monetare", a apreciat Erdogan. Presedintele Turciei a subliniat ca acest lucru trebuie facut "pentru ca aceia care conduc statul sunt responsabili in fata cetatenilor".Declaratiile lui Erdogan au provocat o cadere a lirei la cel mai scazut nivel din istorie in raport cu dolarul, 4,43 lire pentru un dolar, moneda turceasca inregistrand astfel o depreciere de 14% de la inceputul anului.Durmus Yilmaz, fost guvernator al Bancii Centrale a Turciei in perioada 2006-2011, a avertizat ca simpla amenintare a interferentei mediului politic in stabilirea dobanzilor este de natura sa afecteze economia. "Aceasta retorica este extrem de periculoasa si va pune Turcia pe un drum fara iesire. Turcia a mai facut odata acelasi lucru in 1994 si a ajuns intr-o criza in care dobanda de referinta, pe care politicienii de atunci o considerau prea mare, a urcat la peste 400%", a avertizat Durmus Yilmaz.Turcia are nevoie de increderea investitorilor pentru a-si acoperi deficitul de cont curent cu intrarile de fonduri din afara. In primul trimestru al acestui an, deficitul de cont curent al Turciei a urcat la peste 16 miliarde de dolari, aproape dublu fata de perioada similara a anului trecut.