Lira turceasca s-a apreciat cu 3% dupa victoria in alegeri a presedintelui Recep Tayyip Erdogan

Luni dimineata, moneda turceasca era cotata la 4,54 lire pentru un dolar si 5,30 lire pentru un euro, o apreciere de aproximativ 3%, transmit MarketWatch si RTE News.Dar analistii avertizeaza ca tendinta de pe piata valutara va fi de scurta durata deoarece investitorii sunt ingrijorati de perspectivele economiei pe termen lung."In trecut, activele turcesti au raspuns pozitiv la evenimentele politice despre care se aprecia ca vor duce la sporirea stabilitatii politice. Totusi, comentarii presedintelui Recep Tayyip Erdogan din timpul campaniei electorale privind politica monetara au sporit temerile privind viitorul directiei politicii monetare a tarii", apreciaza analistii de la Goldman Sachs.Moneda turceasca sufera de pe urma ingrijorarii investitorilor cu privire la ingerinta presedintelui Erdogan in politica monetara. Seful statului turc, care s-a autoproclamat "inamicul dobanzilor", a declarat ca intentioneaza sa obtina o mai mare influenta asupra deciziilor de politica monetara dupa alegeri, amplificand ingrijorarile cu privire la capacitatea Bancii Centrale de a tine sub control o inflatie de doua cifre.In ultimii zece ani, lira turceasca si-a pierdut aproape trei sferturi din valoare fata de dolar. In 2018, lira s-a depreciat cu aproximativ 20% fata de dolariSi declinul pretului petrolului a contribuit luni la redresarea lirei. Turcia este un mare importator de titei, care este denominat in dolari. La bursa ICE Futures din Londra, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare in luna august a scazut cu 1,7%, la 74,05 dolari, dupa ce vineri, la reuniunea Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol si a producatorilor de titei din afara cartelului, s-a decis majorarea productiei pe plan global cu 1% (aproximativ un milion de barili pe zi), de la 1 iulie.