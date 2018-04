Miza e uriasa, protocolul lung: Turcii nu le permit nici acum rusilor sa-si transporte gazul pe teritoriul lor pana in Europa

Gazoductul TurkStream este conceput in vederea majorarii livrarilor de gaze naturale rusesti spre Turcia, cel de-al doilea cumparator de gaze rusesti dupa Germania. Si mai important pentru Moscova, TurkStream ar urma sa fie prelungit din Turcia spre Europa de Sud, deschizand astfel o noua ruta de tranzit pentru gazele rusesti, transmite Reuters."In ceea ce priveste sectiunea terestra, acest lucru este in prezent in faza discutiilor...companiile rusesti si turcesti discuta protocolul", a declarat Alexander Novak.Oficialul rus a adaugat ca pentru sectiunea submarina a conductei, au fost emise toate autorizatiile necesare iar lucrarile de constructie sunt in grafic.Novak face parte din delegatia de oficiali rusi condusa de presedintele Vladimir Putin, care a ajuns marti in Turcia pentru discutii cu autoritatile de la Ankara. In cursul acestei vizite, presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul turc, Recep Tayyip Erdogan, vor participa la ceremonia de lansare a lucrarilor la prima centrala nucleara din Turcia, la Akkuyu (sud).Estimat la sapte miliarde de euro, proiectul TurkStream prevede constructia a doua conducte cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi de gaz pe an fiecare, ceea ce va permite Rusiei sa isi reduca dependenta de Ucraina ca ruta de tranzit pentru livrarile sale de gaze destinate Europei.Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.