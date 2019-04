Pierderea alegerilor municipale de catre partidul lui Erdogan, o veste buna pentru producatorii de bere

Potrivit rezultatelor preliminare, candidatii principalului partid de opozitie din Turcia, Partidului Republican al Poporului (CHP), au castigat alegerile intr-o serie de mari orase, inclusiv Istanbul, Ankara, Antalya si Adana. Toate cele patru orase au fost pana acum controlate de AKP, formatiunea presedintelui Recep Tayyip Erdogan, sau aliatii sai nationalisti, MHP. Sub conducerea lui Erdogan, unele municipalitati din Turcia au luat masuri pentru a restrictiona vanzarile de alcool.Luni, la inchiderea bursei de la Istanbul, actiunile producatorului de bere Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii AS afisau o crestere de 6,9%, cel mai mare avans inregistrat dupa luna septembrie 2018. De asemenea, titlurile Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AS, un alt mare producator de bere listat la bursa, inregistrau o crestere de 2,4%."Unii investitori ar putea miza pe faptul ca restrictiile municipale cu privire la vanzarea de alcool ar putea fi relaxate", a declarat Burak Isyar, analist la firma de brokeraj ICBC Securities din Istanbul.In pofida cresterilor de luni, actiunile Anadolu Efes mai au mult de recuperat avand in vedere ca au pierdut 9,2% in acest an. Compania a raportat un profit de 96,9 milioane lire (16 milioane de dolari) in 2018, sub estimarile analistilor. Pentru acest an, cel mai mare producator de bere din Turcia se asteapta la o stabilizare a vanzarilor, potrivit prognozelor publicate in luna februarie.