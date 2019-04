Rata inflatiei in Turcia a ajuns la aproape 20%

Majorarea vine pe fondul cresterii cu 29,77% a preturilor alimentelor si bauturilor non-alcoolice, arata cifrele oficiale publicate miercuri de Institutul National de Statistica (TurkStat).Investitorii sunt ingrijorati de inflatia ridicata, care in octombrie a urcat la 25,2%, cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, deoarece Turcia se confrunta cu o criza valutara care a provocat anul trecut deprecierea cu aproape 30% a lirei turcesti fata de dolar.Deprecierea monedei Turciei a dus la majorarea preturilor si a erodat increderea investitorilor in ceea ce odata era perceputa drept o piata emergenta ambitioasa.Analistii se asteptau ca rata anuala a inflatiei in Turcia sa se situeze la 19,57% in martie, de la 16,77% in februarie.Deprecierea lirei turcesti si situatia economica au reprezentat o temere majora pentru votantii la alegerile locale care au avut loc duminica in Turcia. Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan a pierdut alegerile pentru primariile marilor orase turce Ankara si Istanbul, conform datelor preliminare. AKP a anuntat ca va contesta rezultatele alegerilor locale din Istanbul si din Ankara.