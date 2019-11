Satui sa fie catalogati drept "Junk", turcii au achizitionat o participatie majoritara intr-o agentie de rating

Borsa Istanbul va detine 18,5% din companie, in timp ce JCR va pastra 14,95%. Banci de stat si private din Turcia, inclusiv Ziraat Bank, GarantiBBVA si Yapi Kredi, vor detine de asemenea participatii.Desi Guvernul de la Ankara s-a plans in timpul crizei valutare de anul trecut de retrogradarea ratingului de catre cele trei mari agentii de evaluare financiara, JCR Eurasia nu va atribui ratinguri suverane sau calificative bancilor, ci se va concentra pe companii, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Achizitia este menita sa faca eficienta utilizarea resurselor prin ratinguri de credit si sa sprijine o crestere economica viabila, a precizat Asociatia bancara turca.Asociatia institutiilor financiare, cea a pietelor de capital si uniunea companiilor de asigurari si reasigurari vor detine fiecare 6% in companie.Anul trecut, cand lira turceasca s-a depreciat semnificativ, Turcia a acuzat cele trei mari agentii de evaluare financiara din occident ca au incercat in mod deliberat sa submineze sectorul bancar cand si-au exprimat temerile privind impactul crizei valutare asupra bancilor.Standard & Poor's, Moody's si Fitch atribuie Turciei un rating din categoria "junk" (nerecomandat pentru investitii).