Turcia a castigat peste miliard de dolari din exporturile de alune in sapte luni

Potrivit Uniunii Producatorilor si Exportatorilor de Alune din regiunea Marii Negre, in perioada septembrie 2018-martie 2019, volumul exporturilor de alune a scazut cu 0,95% comparativ cu perioada similara a sezonului precedent. De asemenea, valoarea exporturilor a scazut cu 10% in ritm anual.Uniunea Europeana a ramas principala piata pentru alunele exportate de Turcia, cumparand 144.000 de tone sau 76% din exporturile totale de alune ale Turciei in primele sapte luni.Pe durata intregului ultimului sezon de export septembrie 2017 - august 2018, Turcia a exportat aproape 287.000 de tone de alune si a castigat 1,78 miliarde de dolari. Turcia este cel mai mare exportator mondial de alune.Luna trecuta, ministrul Agriculturii din Turcia, Bekir Pakdemirli, a anuntat ca pana la mijlocul acestui an va dezvalui un brand care va fi utilizat pentru promovarea produselor premium turcesti pe piata internationala. Potrivit oficialului, brandul ar putea fi utilizat pentru produse precum rahatul, uleiul de masline, smochinele si alunele turcesti.