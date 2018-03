Turcia a inregistrat o crestere economica de 7,4% in 2017. Cu ce riscuri vine acest avans urias

"Un succes considerabil", a declarat ministrul turc al Economiei, Nihat Zeybekci, apreciind ca acest rezultat plaseaza Turcia in fruntea statelor din G20, transmite AFP.Produsul Intern Brut in preturi curente a ajuns la peste 3.100 miliarde lire (aproape 850,7 miliarde dolari) anul trecut, in crestere cu 19% comparativ cu 2016. De asemenea, PIB-ul per capita in preturi curente a fost de 38.660 lire (10.597 dolari), se arata in raportul TurkStat."Cresterea de 7,4% plaseaza Turcia deasupra ritmurile de crestere inregistrate de economiile europene si, cred, in aceeasi stratosfera ca si China si India", a comentat Timothy Ash, economist specializat in pietele emergente.Chiar daca cifra anuntata de TurkStat este peste estimarile analistilor, care mizau pe o crestere de 7,25%, pietele financiare nu par sa fie incurajate de acest rezultat.Lira turceasca a pierdut 5% din valoare in raport cu dolarul in luna martie, trecand joi dimineata pragul simbolic de patru lire pentru un dolar.Analistii subliniaza ca relansarea rapida a economiei turcesti a fost insotita de mai multe riscuri structurale, printre care o inflatie de doua cifre si o adancire a deficitului de cont curent, diferenta dintre banii care ies din Turcia si cei care intra.